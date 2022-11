Mães encontram filhos desaparecidos em Apucarana

Da Redação

Nicolas Gabriel Dias Guirro

Três meninos, de 10 anos, que estavam desaparecidos desde a manhã desta quinta-feira (10), foram localizados pelas mães no final desta tarde em Apucarana. De acordo com Joice Dias, mãe de um dos garotos, o estudante Nicolas Gabriel Dias Guirro, o filho e os amigos, Felipe e José Murilo, foram encontrados nas proximidades de um sítio localizado no distrito Pirapó e estavam à procura de uma represa para se refrescar.

Ainda conforme a mãe, todos estão bem e já foram encaminhados para suas famílias que vivem no Pirapó. O sumiço dos meninos mobilizou a comunidade, inclusive as mães procuraram a 17ª Subdivisão Policial (SDP) e registraram um Boletim de Ocorrência, após os garotos faltarem na escola e não retornarem para casa.

ENTENDA

Nesta quinta-feira (10), conforme Joice Dias, mãe de Nicolas Gabriel Dias Guirro, o filho se arrumou para ir pra escola, no período da manhã, porém, não apareceu para estudar e nem voltou para casa. Ela descobriu que outros dois colegas do menino também estão desaparecidos.

A mãe está muito preocupada e com medo. "Eu estava no serviço, no meu horário de almoço e começou a chegar muitas mensagens no meu celular, e a mãe de um dos meninos que também está desaparecido entrou em contato. Larguei tudo e fui correndo pro Pirapó. Meu filho, que está de uniforme escolar, se arrumou para ir pra escola, porém, não chegou lá, ele e mais dois meninos, na mesma situação. Estou com muito medo. Eles podem ter ido até algum rio ou represa, estou preocupada, aflita", disse.

