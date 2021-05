Mães de jovens que vandalizaram Pq Jaboti prestam depoimento

Continua após publicidade

Após grande repercussão nesta quarta-feira (12) de vídeos de jovens quebrando postes de iluminação do Parque Jaboti, em Apucarana, mães de três adolescentes foram até a 17ª Subdivisão Policial com a Guarda Civil Municipal, para arcar com todos os danos matérias que foram provocados na noite do último domingo (8).

Segundo a GCM, dois rapazes têm 17 anos, o outro, 16. Todos são de Apucarana.

Conforme a GCM, por volta das 18h30 desta quarta o advogado dos adolescentes informou que iria apresentar os jovens.

Os outros rapazes que estavam com eles durante a prática do vandalismo já foram identificados.

A Polícia Militar e a Polícia Civil também estão envolvidos na ocorrência.