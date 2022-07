Mãe suspeita que pertences do filho foram furtados dentro de hospital

Da Redação

A mãe de uma criança que estava internada no Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana, no norte do Paraná, registrou um boletim de ocorrência por um furto que teria ocorrido dentro da unidade hospitalar. De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar (PM) pertences da criança teriam sumido durante o internamento. No entanto, tudo não passou de um engano, pois, segundo a assessoria do hospital, a criança esteve internada em dois andares e os objetos foram esquecidos em outro quarto.

No boletim de ocorrência consta que a mulher informou que, durante a tarde de sexta-feira (8), se ausentou do quarto junto com a criança por um curto período e retornou algum tempo depois, por volta das 17 horas. A criança teve alta e ambos voltaram para casa.

Quando chegou em sua residência e foi lavar as roupas sujas do filho, a mulher sentiu falta de peças de roupa e outros objetos que estavam em uma sacola. Ela então retornou até o hospital e a plantonista pediu que um boletim de ocorrência fosse registrado, para que as imagens das câmeras de segurança instalada no corredor do hospital fossem disponibilizadas.

A reportagem entrou em contato com o hospital, para ter mais detalhes e saber se as imagens das câmeras já foram analisadas. Conforme a assessoria do hospital, a criança esteve internada em dois andares. Quando mudou de quarto, algumas coisas dela ficaram no outro andar, portanto não houve furto.



