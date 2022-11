Mãe sob efeito de drogas ameaça filhos e é presa, em Apucarana

Da Redação

Os policiais tentaram conversar com a mulher, porém ela se mostrava muito exaltada

Uma mulher de 32 anos foi detida na manhã desta segunda-feira, 07, depois de ameaçar dois filhos adolescentes, de 15 e 17 anos, quando estava sob efeito de drogas. A ocorrência foi registrada no Residencial Jaçanã.

Segundo o boletim da Polícia Militar (PM), a jovem de 17 anos acionou a PM e contou que sua mãe, de 32 anos é usuária de crack e chegou de madrugada, enquanto ela dormia, e desferiu um tapa em sua boca, provocando uma discussão. Na casa também estava seu irmão de 15 anos, que presenciou a discussão.

No momento da chegada da equipe, a mulher estava juntando objetos e roupas, tomando o celular de seus filhos e até a bicicleta do menino, fazendo ameaças, dizendo que iria embora pois teria vendido a casa e avisando seus filhos que eles tinham até sexta para desocupar o imóvel.

Os policiais tentaram conversar com a mulher, porém ela se mostrava muito exaltada. A PM ainda tentou entrar em contato com o Conselho tutelar do município, porém ninguém atendeu ao telefone.

Ao ser comunicada que seria encaminhada para a delegacia, a mulher tentou fugir, mas foi contida e encaminhada no camburão, sem uso de algemas.

Os adolescentes precisaram acompanhar a equipe até a 17ª SDP, onde foi repassada a situação à autoridade policial.

