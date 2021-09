Mãe salva filhos de tentativa de assalto em Apucarana; veja

Da Redação

Uma mãe de Apucarana e os dois filhos viveram minutos de terror e desespero durante tentativa de roubo do carro que a família estava. A ação ocorreu na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, área central da cidade no dia 4 de setembro e foi registrada por uma câmera de segurança.

continua após publicidade .

Durante a gravação, é possível ver o homem pulando pela janela do passageiro e invadindo o carro. Rapidamente, a mãe desce e tira os dois filhos do veículos. "Ele parecia um monstro saltando na janela. Um absurdo tudo isso. Na hora que abri o vidro, o homem veio correndo e parecia um monstro para entrar no carro. Foi horrível. Meu filho menor gritava muito e entrou desesperado, assim como todos nós. Ele gritava muito", relata a mulher que prefere não se identificar.

Depois de saltar na janela dianteira do carro e sentar no lugar no motorista, o autor ficou procurando a chave do veículo. Porém, a chave ficou dentro do bolso da mãe, que fugiu com as crianças e chamou a Polícia Militar. "Ainda estamos nos recuperando deste susto que vivemos. Podia ter sido uma notícia mais triste ainda. Mãe e pais, observem se tem alguém suspeito por perto, apesar de que eu não desconfiava que o homem poderia ser uma assaltante", alerta.

continua após publicidade .