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SOCORRO

Mãe salva bebê de dois meses engasgado com leite em Apucarana

Incidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (23) no Parque Industrial Zona Oeste; equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 18:21:47 Editado em 23.07.2026, 18:21:39
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Mãe salva bebê de dois meses engasgado com leite em Apucarana
Autor O incidente aconteceu logo após a colaboradora oferecer o leite ao recém-nascido - Foto: Foto ilustrativa/Pexels

Um bebê de apenas dois meses de vida precisou ser socorrido após se engasgar com leite de fórmula na tarde desta quinta-feira (23), em uma empresa no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana (PR). A criança foi salva pela própria mãe, que realizou as manobras de desobstrução antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

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De acordo com as informações da ocorrência, a mãe estava trabalhando no local e o bebê ficava sob os cuidados de uma babá nas dependências da própria empresa. O incidente aconteceu logo após a colaboradora oferecer o leite ao recém-nascido. Ao perceber o engasgo, a cuidadora levou imediatamente a criança até a mãe, que conseguiu liberar as vias aéreas.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar o socorro. Quando as equipes chegaram ao endereço, o bebê já estava com a respiração desobstruída, estabilizado e respondendo bem aos estímulos. Apesar do susto e da boa recuperação no local, a equipe médica orientou e realizou o encaminhamento da criança a uma unidade de saúde da cidade, para passar por exames e garantir que não restassem complicações.

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Apucarana PR bebê engasgado cuidados infantis emergência médica manobras de desobstrução saúde infantil
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