Mãe salva bebê de dois meses engasgado com leite em Apucarana

Um bebê de apenas dois meses de vida precisou ser socorrido após se engasgar com leite de fórmula na tarde desta quinta-feira (23), em uma empresa no Parque Industrial Zona Oeste, em Apucarana (PR). A criança foi salva pela própria mãe, que realizou as manobras de desobstrução antes mesmo da chegada das equipes de resgate.

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De acordo com as informações da ocorrência, a mãe estava trabalhando no local e o bebê ficava sob os cuidados de uma babá nas dependências da própria empresa. O incidente aconteceu logo após a colaboradora oferecer o leite ao recém-nascido. Ao perceber o engasgo, a cuidadora levou imediatamente a criança até a mãe, que conseguiu liberar as vias aéreas.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar o socorro. Quando as equipes chegaram ao endereço, o bebê já estava com a respiração desobstruída, estabilizado e respondendo bem aos estímulos. Apesar do susto e da boa recuperação no local, a equipe médica orientou e realizou o encaminhamento da criança a uma unidade de saúde da cidade, para passar por exames e garantir que não restassem complicações.