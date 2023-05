Mãe que tem medida protetiva contra o filho chama a PM de Apucarana

Da Redação

A ocorrência foi registrada no começo da noite desta terça

Uma idosa, que reside no Núcleo Habitacional das Indústrias, em Apucarana, norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM) no começo da noite desta terça-feira (9), e denunciou que o filho estava em frente da casa dela. A mãe estava com medo e tem uma medida protetiva contra o rapaz, que não pode se aproximar dela.

A mulher contou que o filho é agressivo, que nunca a agrediu fisicamente, mas que por diversas vezes danificou móveis e objetos da residência e que por anos sofreu violência psicológica.

Nesta terça, ele chegou na casa da mãe e entrou na residência sem que ninguém o visse, saindo logo depois, sendo flagrado pela mulher. No começo da noite ele retornou na residência e tentou contato com a genitora.

Com medo, ela chamou a PM. Ele foi encontrado e levado para a delegacia de Apucarana.

