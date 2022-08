Mãe que passou 72 dias internada em trabalho de parto recebe alta

Da Redação

Após passar 72 dias internada em trabalho de parto, a moradora de Apucarana, no norte do Paraná, Quelen dos Santos Manfrini, de 35 anos, finalmente pode segurar o pequeno Gael nos braços na terça-feira (9). A paciente deu entrada no Hospital da Providência Materno Infantil pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 30 de maio quando estava com 25 semanas e 5 dias de gestação sentindo contrações.

“Eu fui para o hospital sozinha. Não imaginei que estava em trabalho de parto. Logo que fui atendida, já fui encaminhada para internamento. Foi tudo muito rápido", recorda.

Para evitar o nascimento prematuro de Gael, Quelen precisou do tratamento da equipe multidisciplinar do hospital. “Foram feitas várias medicações para inibir o trabalho de parto, além de fisioterapia para prevenir tromboembolismo e exames de rotina toda semana para mantermos o Gael ali mais tempo, permitindo que ele se formasse melhor”, afirma Amanda Valente, médica obstetra.



Ao completar as tão esperadas 30 semanas de gestação, a equipe realizou uma festa para a futura mamãe e para o pequeno guerreiro.

"A doutora brincava que quando eu chegasse às 30 semanas de gestação a gente faria uma comemoração, acordei com balões e salgadinhos para celebrarmos essa vitória", conta Quelen dos Santos Manfrini.

Com muita luta e perseverança, Quelen conseguiu chegar ao fim da gestação com 35 semanas. "Gael nasceu com 3.125 quilos. Foi um verdadeiro milagre, ver esse bebê com tanta vitalidade hoje nos deixa muito felizes”, afirma a médica.



Dos 72 dias de internamento, 47 deles ocorreram em repouso absoluto. “A sensação hoje é de missão cumprida, muito orgulho de toda a trajetória dele, que veio lutando desde as 25 semanas. Agora, com ele aqui, eu estou bem, a cesárea dói um pouco, mas o coração já não dói mais, faz tudo valer a pena”, diz a mamãe.

“Se não fosse o pessoal da enfermagem eu não teria conseguido, eles que me acalmavam e alegraram meus dias, cada grama que o Gael ganhava era comemorada, me ajudaram mais do que imaginam, me deram forças quando eu não tinha, só posso agradecer”, acrescenta Quelen.

Emocionado, o papai Uelton Costa agradeceu a equipe do hospital. “A gente tem que agradecer pelo hospital, mostrar que aqui não tem distinção entre SUS ou particular, é padrão. Uma equipe dedicada, um tratamento humanizado, viraram parte da família”, ressalta.

