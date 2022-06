Mãe procura por filho desaparecido em Apucarana; saiba como ajudar

Da Redação

Leidimar de Oliveira Medeiros saiu no último dia 17/6 e não voltou mais para a casa da família

A moradora de Apucarana, Luzia Aparecida de Oliveira, foi até a 17ª Subdivisão Policial e registrou o desaparecimento de seu filho, de 33 anos. Leidimar de Oliveira Medeiros saiu no último dia 17/6 e não voltou mais para a casa da família, no Jardim Catuaí.

A mãe contou que o filho saiu para ir até a casa da namorada. "Ele chegou a ir na casa dela, eu conversei com a namorada, mas meu filho ficou lá pouco tempo e saiu falando que iria ver um serviço no Jardim Esperança e desapareceu", disse Luzia.

A mulher ainda falou que o filho já desapareceu antes, mas que logo retornava para casa. Dessa vez, ela procurou a polícia. Um Boletim de Ocorrência foi registrado. Quem tiver informações que ajudem a encontrar Leidimar, basta ligar no 190 (PM), ou (43) 3420-6700 ou pelo 99604-9876 Polícia Civil.

Outro caso: Família do Paraná procura por jovem de 29 anos desaparecido

A família e os amigos de Rodrigo Rocha Meireles, 29 anos, natural de Sarandi, no Paraná, está à sua procura desde 31 de maio. A sócia do jovem, Bárbara, procurou a equipe do TNOnline e pediu ajuda para localiza-lo. Ela contou que Rodrigo mora em Palhoça, na grande Florianópolis, há alguns anos e sempre viajou à trabalho de Santa Catarina para o Paraná.

Desta vez, conforme Bárbara, ele estava indo para São Paulo, o pneu do carro furou no caminho e Rodrigo foi atendido por um guincho, que o deixou em um posto de combustíveis localizado em Quatro Barras, no Paraná, nas proximidades de Curitiba.