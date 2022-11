Mãe procura por filho de 15 anos desaparecido em Apucarana

Da Redação

Jonh Michael Pimenta Santos, de 15 anos

O adolescente de Apucarana, Jonh Michael Pimenta Santos, de 15 anos, está desaparecido desde às 18 horas, desta quinta-feira (24), após o término do jogo do Brasil durante a Copa do Mundo.

A mãe do jovem, a vendedora Cleidiane de Jesus Pimenta, conta que a família estava na casa de um amigo da família assistindo a estreia da Seleção Brasileira, no Jardim Santos Dumont, quando o menino informou que ia sair com os amigos para fumar narguilé com os amigos.

"Pelo amor de Deus, gente. Eu estou quase morrendo, estou desesperada à procura do meu filho. Não somos de Apucarana, somos do Maranhão. Nossa família mora há cerca de dois anos na cidade. O John não tem celular e nenhum amigo tem notícia dele. Ele nunca sumiu. Estou bastante preocupada mesmo", comenta a mãe.

A família registrou um boletim de ocorrências nesta sexta-feira (25), na 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana. Telefones para contato são (43) 3420-6700 (Polícia Civil) e Polícia Militar (PM) pelo 190.

