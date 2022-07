Mãe procura por filho adolescente desaparecido em Apucarana

Da Redação

Marcos Antonio de Abreu Santana, de 16 anos

A moradora de Apucarana, Magna Patrícia de Abreu, procurou a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, na manhã desta quarta-feira (27), para registrar o desaparecimento do filho dela. Marcos Antonio de Abreu Santana, de 16 anos, saiu na terça-feira (26) para ir ao colégio, porém, não compareceu às aulas e não voltou para casa.

Atualização: Por volta das 11h20, após a divulgação do desaparecimento na imprensa, o jovem compareceu na delegacia.

A mãe está bastante preocupada e disse que o filho não quer mais estudar. "Ele só tem 16 anos e não quer ir mais para a escola, ele quer trabalhar e não quer estudar, aí ontem ele saiu para ir pra escola mas não compareceu, não voltou para casa e não temos notícias dele. Estamos preocupadas", disse.

O jovem mora com a avó, na região da Vila Santa Helena. "Peço que se alguém viu ele, que por favor avise a polícia, que fale pra ele ir pra casa. Me falaram que viram ele na região do Jardim Eldorado, mas não encontrei ele, não sei de mais nada", comenta a mãe.

Para informações do paradeiro do adolescente, basta ligar no 190 (PM), 153 (GCM), (43)99604-9816 WhatsApp da Polícia Civil. Veja a entrevista. null - Vídeo por: Reprodução









