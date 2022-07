Mãe procura por estudante de Direito desaparecido em Apucarana

Da Redação

A mãe do estudante de Direito, Elieverton Pereira Couto, 20 anos, está à sua procura desde quinta-feira (7), em Apucarana. Valdelice Lourenço, de 34 anos, explicou que o filho é natural de Ortigueira, mas se mudou para a cidade vizinha para estudar e trabalhar em um escritório de sua área.

"Eu costumo falar com ele todos os dias à noite. Porém, nesta quinta-feira ele não atendeu o telefone. Chamou três vezes e depois deu celular desligado. Depois mandei mensagem pelo WhatsApp e dá como se a mensagem não recebida", conta a mãe, que está desesperada por notícias.

Elieverton, conforme a mãe, tem uma motocicleta, uma AMB 7357 Twister preta. Quem tiver notícias do jovem pode entrar em contato com a Polícia pelo 190 ou com Valdelice através do (42) 98815-1728.

