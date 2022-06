Mãe procura a polícia e registra desaparecimento de filho em Apucarana

Da Redação

João Vitor Rodrigues Padilha, de 14 anos

Maria de Lurdes, mãe do adolescente João Vitor Rodrigues Padilha, de 14 anos, procurou a Polícia Civil de Apucarana e registrou o desaparecimento do filho. O garoto já está desaparecido há duas semanas e há um mês não vai para a escola.

"Estou muito preocupada, duas semanas que não dorme em casa, um mês sem estudar, perdeu uma consulta importante com psiquiatra em Jandaia do Sul. Fiquei sabendo que ele estaria numa casa no Sumatra, mas fico revoltada, como alguém da poso para ele, aceita filho dos outros assim. Não sei quem é essa pessoa, se eu soubesse tinha ido na casa, atrás do meu filho. Uma pessoa que é de família, de bem, não ia ficar com um garoto duas semanas em casa", disse a mãe.

Maria conta com ajuda de denúncias que ajudam a encontrar o filho. "Quem tiver com ele, que mande ele embora pra casa, eu saio no frio, na chuva, todos os dias saio atrás dele, quero encontrar ele. Na minha casa não falta nada pra ele, quarto dele está arrumado, em casa tem tudo que ele gosta de comer, não consigo entender por que saiu de casa assim. Estou muito preocupada", finaliza a mãe.

Informações podem ser repassadas através de 190 (PM), ou (43) 3420-6700 ou pelo 99604-9876 Polícia Civil.