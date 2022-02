Da Redação

Mãe pede orações para filho que sofreu acidente em Apucarana

A apucaranense Maria Joana Santos pede orações para o filho, Matheus Santos Clemente, de 25 anos, que está internado na UTI do Hospital da Providência, após sofrer um grave acidente na noite de domingo, na Vila São Carlos.

A mãe contou que o filho segue em estado grave e pediu orações em prol da recuperação dele. "Você vai sair dessa meu filho, que uma gota do sangue de Jesus caia sobre você. Está muito difícil, para Deus nada é impossível, Deus vai colocar meu menino de pé novamente, para Deus nada é impossível. Por favor rezem pela recuperação do meu filho", muito emocionada, disse Joana.

Matheus sofreu ferimentos graves na cabeça e precisou ser entubado no local do acidente. "Meu menino é trabalhador, muito bonzinho. Tenho muita fé e acredito no milagre", comenta a mãe.

O acidente:

A colisão aconteceu na noite deste domingo (30), na Vila São Carlos. A batida envolveu uma moto e uma caminhonete modelo Nissan Frontier, o condutor foi preso e estava com a CNH vencida desde 2019.

Testemunhas contaram, que a princípio, o condutor da Frontier teria cruzado a preferencial e o motociclista atingiu a lateral da caminhonete. A batida foi muito forte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, (Samu), foi chamado. Foi preciso entubar o entregador, que sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital da Providência.

O acidente a aconteceu entre as ruas Antônio José de Oliveira esquina com Noboru Fukushima. De acordo com a PM, o condutor da caminhonete deixou o local, porém, foi até o módulo policial localizado na Praça Rui Barbosa e aguardou a chegada da equipe.

O motorista confessou para a PM que havia bebido três latas de cerveja. O homem foi levado para a delegacia e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ainda de acordo com a polícia, no interior da caminhonete estavam duas latas de cerveja, o condutor apresentava alguns sinais de embriaguez, como desordem nas vestes, olhos vermelhos e sonolência, foi então confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e o homem foi preso.

Ainda de acordo com a PM, a caminhonete possuía débitos e o condutor estaria com a habilitação vencida desde 10/04/2019. O motorista segue preso.