Mãe pede ajuda para tratamento de filha com infecção no cérebro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Maitê Pereira Lavarias, de 16 anos, está com uma infecção no cérebro

Uma família que vive em Apucarana, no norte do Paraná, conta com a solidariedade das pessoas. Uma 'vaquinha' online foi criada para arrecadar dinheiro e pagar o tratamento da jovem Maitê Pereira Lavarias, de 16 anos, que foi diagnosticada com uma infecção no cérebro. A mãe da adolescente contou que a doença apareceu após a filha tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19, da Pfizer.

continua após publicidade .

Conforme a mãe da jovem, Renata Caroline Pereira, a filha precisa fazer o tratamento no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Ela disse que problema de saúde começou há quase um ano, após a segunda dose da vacina, em dezembro de 2021, e que segundo médicos neurologistas que consultaram Maitê, a infecção foi causada pela vacina contra a Covid-19.

"Todos os laudos apontaram e os médicos disseram que a causa da infecção foi o imunizante. Foi exatamente após a segunda dose do imunizante que ela ficou assim, com enxaqueca incapacitante diariamente, alterações de visão, perda de audição, tontura, enjoos diários. Estamos consultando com vários neuros desde julho de 2022, no total já foram seis médicos" - Renata Caroline Pereira, mãe da jovem - Renata Caroline Pereira, mãe da jovem

continua após publicidade .

A mãe conta que os médicos informaram que a vacina pode causar essa infecção por causa de uma proteína chamada 'spike'. "Muitas pessoas tiveram reações adversas. Essa proteína vai para o cérebro e pode causar a infecção", destaca.



De acordo com a mãe, para o tratamento são utilizados remédios fortes, que causam efeitos colaterais em Maitê. "Os medicamentos causaram déficit cognitivo, tontura, vômito e mal-estar diário na minha filha. Ela não consegue nem escovar os dentes sem ter cansaço. Por isso, procuramos um médico especializado em efeitos adversos da vacina da covid, já que em nossa região não tem. Ele atua no Sírio Libanês, em São Paulo. É a nossa esperança. No entanto, para que ela seja internada no hospital, precisamos dar uma entrada em um valor expressivo de R$30 mil, pois nosso plano de saúde não é aceito. Contamos com a ajuda de todos. Qualquer contribuição será bem-vinda", finaliza.

Para quem quiser colaborar, basta acessar o link da 'vaquinha' aqui.

A mãe publicou um vídeo nas redes sociais e fala melhor sobre as dores de cabeça da filha. Veja:

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News