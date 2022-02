Mãe pede ajuda para comprar leite para filho com doença rara

Da Redação

A mãe do pequeno apucaranense Isaac, de três meses e 19 dias, Lucimara Pacheco Machado, pede ajuda para comprar um leite especial para o filho que sofre de uma doença rara. O bebê foi diagnosticado no dia 26 de janeiro com acidemia metilmalónica, uma doença rara que o impede de ingerir proteína.

continua após publicidade .

Lucimara, que está desempregada e não pode voltar a trabalhar no momento, relata que cada lata de leite custa R$ 970 à vista e R$ 1.045 a prazo. "Ele é importado e chama MMA/PA Anamix Early Years. Eu não tenho condições e estou desempregada há algum tempo. O governo deve liberar, mas até que isso aconteça, preciso das latas de leite", explica a mãe, que precisa alimentar o bebê a cada três horas durante o dia.

Isaac nasceu de 38 semanas e 2 dias e teve alta. No segundo dia em casa, a mãe conta que ele passou mal e a luta começou. "Levei meu filho para o hospital e ele precisou ser internado na UTI. Após 14 dias na neonatal, ele foi pro quarto e logo em seguida fomos para casa. Depois de oito dias, o Isaac passou mal novamente, com quadro de vômito e foi novamente internado", recorda.

continua após publicidade .

Desta vez, conforme Lucimara, os médicos pediram para que ele fosse transferido para outro hospital. "Com a graça de Deus consegui vaga no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Porém, o estado dele era muito grave. Ele ficou seis dias em coma por conta dos exames e medicações fortes. Dias depois, meu filho foi melhorando e acordou, graças a Deus", conta.

Quem quiser ajudar a família a comprar o leite, o card abaixo tem todas as informações, inclusive o PIX:

fonte: Reprodução

Matéria escrita por Fernanda Neme.