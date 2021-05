Mãe pede ajuda após filho a ameaçar e pedir para tirar roupa

Continua após publicidade

No domingo de Dia das Mães, uma mulher precisou acionar a Polícia Militar, de Apucarana, após relatar que seu filho, de 32 anos, estava a ameaçando com uma faca e transtornado. No local, a equipe realizou contato com a mãe, que informou que o homem chegou em casa bêbado e que as ofensas começaram.



Ainda de acordo com a vítima, o filho mandou a mulher se deitar na cama e retirar algumas peças da roupa. Após isto, a mulher ficou com medo do filho estuprá-la e foi para a porta da casa pedir ajuda para os vizinhos. Diante da vontade da vítima em representar contra seu filho, as equipes notaram que o mesmo estava dentro da casa e o encontrou dentro do quarto.

Em busca pelo cômodo, a PM localizou e apreendeu uma faca com cabo de madeira e lâmina de aproximadamente 10 cm, dentro de uma gaveta (objeto reconhecido pela vítima como a utilizada na ameaça). O homem, de acordo com o boletim, se exaltou com a equipe e foi conduzido até a 17ª SDP.