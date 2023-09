Mãe foge para a rua com filha de 10 anos após ameaças do marido

Uma mãe precisou fugir para o meio da rua com a filha de 10 anos, depois de ter sido ameaçada pelo próprio marido na madrugada deste sábado (16), em Apucarana, no Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 1h59, para atender a ocorrência em uma residência localizada no Jardim Trabalhista.

continua após publicidade

De acordo com os policiais, a mulher relatou que seu esposo chegou em casa embriagado e teria começado a ameaça-la. Então, a vítima disse ao companheiro que não queria continuar em um relacionamento com ele. Nesse momento, o homem quebrou diversos móveis e eletrodomésticos da casa. Geladeira, fogão, mesa, máquina de lavar roupas e a televisão foram danificados.

- LEIA MAIS: Mulher ameaça atear fogo no Conselho Tutelar de Jardim Alegre

continua após publicidade

O suspeito ainda teria ameaçada a filha, de 10 anos de idade. Com medo, a mulher pegou a criança e saiu correndo para o meio da rua, com a intenção de fugir do marido. Ela chamou a PM, mas quando os militares chegaram no local, o homem já havia fugido. Ao ser questionada, a vítima relatou que não possui parentes na cidade e não teria para onde ir.

Ela foi orientada pelas autoridades, que explicaram os direitos e informaram da possibilidade da solicitação de uma medida protetiva. Um boletim de ocorrência foi confeccionado.

Siga o TNOnline no Google News