Mãe flagra filha adolescente tendo relações dentro de escola

O caso foi registrado pela PM como estupro ou atentado violento ao pudor

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quinta-feira, 21, para atender ao chamado de uma mãe que flagrou a filha de 14 anos de idade tendo relações sexuais dentro de uma escola com outro adolescente de 17 anos. O fato foi registrado no Conjunto Habitacional Michel Soni, em Apucarana, região norte do Paraná.

De acordo com o boletim da polícia, a mãe da adolescente disse que por volta da 19h30, sua filha disse que iria até um parque, próximo de sua residência, para encontrar com alguns colegas do bairro.

A senhora foi até mercado e quando retornou, ficou preocupada com sua filha, porque não encontrou a menina no parque. Ela então, decidiu procurar por sua filha.

Chegando ao pátio externo do colégio, a mulher não viu sua filha, e decidiu procurar dentro da instituição. Quando ela entrou, flagrou a filha, sem a parte de baixo da roupa, junto com um adolescente de 17 anos, com a calça abaixada. Neste momento, ela contou que o rapaz saiu correndo. A mulher chamou a polícia.

Os policiais conversaram com a menina de 14 anos, que contou para a equipe que marcou um encontro com o adolescente, e ambos combinaram se encontrar no interior do colégio.

Em um certo momento do encontro, ele pediu para ela tirar seu short e ela tirou, e em seguida, começaram a ter relação sexual.

Durante este ato, ela pediu para ele parar e ele parou por um momento, mas logo depois, começou o ato novamente. Ela disse que ficou com medo e se sentindo acuada, não pediu para parar mais.

