Da Redação

Mãe fica bêbada e é presa por abandonar criança de 4 anos

No Dia das Crianças, uma mãe, de 23 anos, foi presa pela Polícia Militar de Apucarana, na área central da cidade, após abandonar uma criança, de 4 anos, após ingerir bebida alcóolica e ficar sem condições de cuidar da menor. No local, a equipe encontrou a mãe da criança em visível estado de embriaguez, sem conseguir ficar em pé e a menor sendo amparada por pessoas.



A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para a entrega da menor e realização dos procedimentos cabíveis. Com a chegada da equipe no cartório, de acordo com o boletim, a mulher estava muito exaltada e avançou contra os policiais com mordidas, socos e chutes, o que causou ferimentos nos profissionais.

Conforme o boletim, um conselheiro tutelar ficou com a menor e se prontificou em encaminhar a criança à um familiar ou abrigo. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão à mãe por abandono de incapaz, resistência, desacato e desobediência. Ela foi encaminhada para a 17ª SDP para providências cabíveis.