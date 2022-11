"Mãe eu vou apanhar?", diz menino ao ser encontrado em Apucarana

Da Redação

Joice Dias e o filho Nicolas

Após o susto e a preocupação, Joice Dias, de Apucarana, norte do Paraná, agora respira aliviada. O filho dela, de 10 anos, estava desaparecido. O menino saiu para ir pra escola, na manhã desta quinta-feira (10), porém, ele e mais dois amigos resolveram ter uma 'aventura'. O trio ao invés de estudar resolveu ir em busca de um lago para espantar o calor.

A mãe, que estava trabalhando, na hora do almoço ficou sabendo do desaparecimento do filho e dos amigos. Ela, parentes e diversas pessoas se mobilizaram para encontrar as crianças e até registraram um Boletim de Ocorrência. Todos são moradores do Distrito do Pirapó. Por volta das 16h20, as crianças foram localizadas em um sítio.

A reação do filho de Joice, Nicolas Gabriel Dias Guirro, ao ser encontrado chamou a atenção. Ele disse: "Mãe, eu vou apanhar?": Veja null - Vídeo por: Reprodução

Apesar de falar que iria bater no filho, Joice afirmou que foi apenas para assustar o garoto. "Eu estava nervosa e aliviada ao mesmo tempo. Fiquei desesperada, preocupada, com medo deles estarem em um rio ou represa. Graças a Deus encontramos eles e estavam todos bem. Em casa, conversei muito com ele, expliquei os perigos e claro, dei um castigo. Tirei o celular, vai ficar sem jogar bola e é da escola pra casa. Tivemos muita sorte", disse a mãe.



ENTENDA

Nesta quinta-feira (10), conforme Joice Dias, mãe de Nicolas Gabriel Dias Guirro, o filho se arrumou para ir pra escola, no período da manhã, porém, não apareceu para estudar e nem voltou para casa. Ela descobriu que outros dois colegas do menino também estão desaparecidos.

A mãe está muito preocupada e com medo. "Eu estava no serviço, no meu horário de almoço e começou a chegar muitas mensagens no meu celular, e a mãe de um dos meninos que também está desaparecido entrou em contato. Larguei tudo e fui correndo pro Pirapó. Meu filho, que está de uniforme escolar, se arrumou para ir pra escola, porém, não chegou lá, ele e mais dois meninos, na mesma situação. Estou com muito medo. Eles podem ter ido até algum rio ou represa, estou preocupada, aflita. Ele é um garoto incrível, cheio de energia como todo garoto, mas é muito educado e amoroso", disse.

Cuidados

Com a chegada do verão e das férias, aumenta o número de pessoas que frequentam cachoeiras, lagos, rios e represas. Mas, para que a diversão seja segura, é preciso alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil dão orientações de segurança para evitar afogamentos.

Quanto a nadar em rios, cachoeiras, lagos e represas, o Corpo de Bombeiros não orienta ninguém a buscar essa prática, já que estes locais costumam conter galhos, lixo, lodo e pedras que podem ocasionar acidentes graves.

Um dos principais cuidados é não mergulhar em locais desconhecidos. Crianças nunca devem permanecer sozinhas.



Evite entrar na água, para nadar, depois de lanches e refeições e depois de ingerir bebidas alcoólicas.

Cuidado com o nível dos rios. O aumento do volume de água em uma velocidade muito rápida indica risco para quem está nadando no local.

Nunca mergulhe de cabeça. Mesmo tendo experiência, certifique-se antes da profundidade e verifique a presença de pedras ou outros objetos que possam causar ferimentos.

Nunca tente salvar banhistas vítimas de afogamento, a menos que seja habilitado ou treinado para o procedimento. Limite-se a lançar algum objeto que ajude a flutuação da vítima e acione o Corpo de bombeiros pelo telefone 193.

