Mãe esfaqueia duas mulheres após briga escolar em Apucarana

Vítimas foram atingidas na perna, costas e cabeça durante confusão na noite desta sexta-feira e buscaram socorro médico

Duas mulheres, de 23 e 36 anos, foram esfaqueadas na noite de sexta-feira (16) em Apucarana. O ataque aconteceu durante uma confusão motivada por um desentendimento de colégio, segundo a Polícia Militar (PM). O local onde ocorreu a briga não foi divulgado.

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Ainda de acordo com a corporação, as vítimas relataram que foram até a frente da casa de uma estudante para tirar satisfações sobre uma briga escolar envolvendo uma amiga. No endereço, uma forte discussão teve início na rua.

Durante a confusão, a mãe da aluna entrou na residência, pegou uma faca e voltou para fora. Em meio à briga, ela desferiu golpes contra as duas mulheres. A vítima mais velha sofreu um corte na coxa esquerda, enquanto a jovem de 23 anos teve perfurações nas costas e na cabeça.

Após o ataque, elas procuraram a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A mulher mais nova chegou a recusar atendimento inicial e saiu do posto médico sem curativos, mas foi localizada por policiais nas imediações e convencida a retornar para receber a medicação necessária.

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As vítimas não souberam informar o nome da agressora à polícia, relatando apenas que se tratava da mãe da estudante envolvida na rixa inicial. As duas receberam orientações sobre como registrar a queixa na delegacia da Polícia Civil, que deve investigar o caso.