Mãe encontra filho de 15 anos que estava desaparecido em Apucarana

John Michael Pimenta Santos foi encontrado nesta terça-feira (29), em Apucarana

O adolescente de Apucarana, John Michael Pimenta Santos, de 15 anos, que estava desaparecido desde às 18 horas, de quinta-feira, dia 24 de novembro, após o término do jogo do Brasil durante a Copa do Mundo, foi encontrado nesta terça-feira (29).

A mãe do jovem, a vendedora Cleidiane de Jesus Pimenta, informou à equipe do TNOnline que o garoto apareceu e que está tudo bem com ele. "Graças a Deus está tudo bem com meu filho. Eu fiquei muito nervosa e sem comer, e agora estou me recuperando do susto", comenta.

O jovem sumiu quando estava com a família na casa de um amigo assistindo a estreia da Seleção Brasileira, no Jardim Santos Dumont. "Agradeço a todos que nos ajudaram a encontrar o John e a Deus por estar tudo bem com ele", comemora Cleidiane, que é do Maranhão e vive há dois anos em Apucarana.

