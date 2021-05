Mãe embriagada é presa por abandono de incapaz

Continua após publicidade

Neste domingo (23), em Jandaia do Sul por volta das 13h uma mulher foi presa pela Polícia Militar (PM) por abandono de incapaz. Segundo a PM, a mãe deixou os filhos de 6 e 9 anos em casa e foi para o bar.

Ela foi denunciada pela segunda vez em dois dias e no local os policiais confirmaram a informação com o Conselho Tutelar que já dava assistência às crianças. Eles estavam sozinhos e chorando quando os conselheiros chegaram e chamaram a polícia para as providências com a mãe.

No relatório da PM, consta que a mulher apresentava sinais de embriaguez, estava com os olhos vermelhos e tinha odor etílico. Ela confirmou para a equipe que havia ingerido algumas cervejas.

A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia por ter abandonado os filhos em casa sozinhos e as crianças ficaram sob a guarda do Conselho Tutelar.