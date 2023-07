Mãe embriagada é flagrada andando na chuva com bebê no colo

A criança estava com o cabelo molhado e não estava com as roupas adequadas ao clima frio

Uma mulher que caminhava embriagada pela rua carregando um bebê no colo, foi abordada pela Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (09), em Apucarana, na Vila Nova.

Moradores do bairro acionaram os policiais ao verem a cena. No local, a equipe policial encontrou a mulher na Rua Byngton, com uma criança no colo, envolta em uma coberta, ambas molhadas pela chuva. A mulher foi identificada, e segundo a polícia, estava em visível estado de embriaguez. A criança, o filho dela de 03 anos, estava com o cabelo molhado e não estava com as roupas adequadas ao clima frio que se apresentava naquele momento.

Aos policiais, a mulher disse que estava indo até um bar para comprar cigarro. Ela foi orientada a retornar para casa, por conta de estar embriagada e carregando uma criança no colo. Enquanto ela retornava, a viatura acompanhou e viu a mulher pulando o portão da casa dela, com auxílio de um vizinho, pois havia perdido a chave da residência.

A PM entrou em contato com o Conselho Tutelar de Apucarana, informando sobre os fatos. Vizinhos dela informaram que a situação é recorrente.

