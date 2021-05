Mãe é presa por maus-tratos após derrubar filha no chão

Continua após publicidade

A Polícia Militar de Apucarana recebeu nesta quarta-feira (12), denúncias de que na Rua Catanduvas, no Jardim Ponta Grossa, estaria acontecendo uma briga. Segundo o solicitante, um homem, de 22 anos, era possível ouvir um intenso choro de bebê.



Chegando no local, foi feito contato com o proprietário da residência, que relatou que chegou em casa, por volta das 15 horas, e uma mulher conhecida dele, acompanha de sua filha, de 8 meses, estaria pedindo ajuda para comprar alimentos.

O homem disse à PM que a mulher já chegou com sintomas de embriaguez, pois ela mesmo disse a ele que tinha ido à um bar e ingerido bebidas alcoólicas, mas por ser conhecida, acabou ficando na casa e bebeu com ele.

Porém, por volta de 18 horas, ela disse que iria embora, pegou a criança e enrolou em uma manta fina. O homem, junto de sua mãe, pediu para que ela não fosse embora com o bebê, pois estava muito frio e ela estava muito bêbada. Neste momento, o solicitante, testemunha do fato, que tinha acabado de chegar do trabalho, correu para fora de sua casa.

Ao se aproximar, conforme o boletim, a mulher saiu correndo com o bebê e o derrubou no chão. No entanto, mesmo caindo, voltou a correr e derrubou novamente a menina no chão, caindo por cima da filha. O solicitante correu atrás da autora, vindo a interceptá-la com ajuda de outros populares em frente ao Centro da Juventude, na Rua Piratininga.

Conforme o boletim, ela agrediu o solicitante e rasgou sua camiseta. Neste momento, na PM chegou e tentou acalmar a mulher, no intuito de evitar que algo pior pudesse acontecer ao bebê, pois a mãe estava muito estava muito agitada, dizendo qem matar o próprio filho para que ninguém o tirasse dela.

A PM acionou o Conselho Tutelar, que pegou o bebê que estava totalmente sem roupa, com frio e sintomas de desfalecimento. A mulher, de 36 anos, foi presa e encaminhada para a 17ª SDP para os procedimentos cabíveis. A conselheira encaminhou de imediato o menor de apenas 8 meses de vida, para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), para verificar se estava tudo bem com a criança, e até o final da confecção deste boletim não havia chego retorno a esta equipe sobre o estado de saúde do bebê.

Ainda de acordo com a PM, a mãe disse que usou drogas quando estava junto do bebê.