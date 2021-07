Da Redação

Mãe é presa por agredir filho de 8 anos com cabo de vassoura

Nesta sexta-feira (23), uma mãe, de 29 anos, foi presa pela Polícia Militar de Apucarana por agredir o filho, de 8 anos, com cabo de vassoura, na Vila Apucaraninha.

A solicitante relatou que sua filha, de 29 anos, agrediu menino com um cabo de vassoura. No local em contato com os envolvidos, a criança confirmou à equipe que tinha sido agredido pela mãe e que o objeto atingiu sua cabeça e suas costas, ainda informou que as agressões acontecem com frequência.

Em contato com a autora, ela relatou à PM que bateu no filho com um chinelo, mas voltou atrás, e disse que o agrediu com o cabo de vassoura e não foi forte. O pai da autora falou para a PM que presenciou o fato e que a filha bate no garoto com frequência.

O Conselho Tutelar esteve na casa da família e aplicou uma advertência para a mãe deixar a criança sob os cuidados a avó. A mulher foi presa e encaminhada até a a delegacia.