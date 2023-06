Mãe é presa pela Rotam por tráfico e diz que drogas pertencem ao filho

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher foi presa nesta terça-feira, 13, depois que policiais da Rotam encontraram drogas na casa dela, no bairro Cidade Educação, em Apucarana. Ela afirmou que os entorpecentes pertenciam ao filho, mas mesmo assim, foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrências, as equipes receberam diversas denúncias de que no local citado estaria sendo realizada a comercialização de drogas. Os policiais realizaram uma observação e perceberam um homem, em frente à residência, que ao ver a equipe policial, correu para os fundos da casa, não sendo possível acompanhar.

- LEIA MAIS: Operação prende 4 suspeitos e apreende 10 kg de droga na região

continua após publicidade

Ao se aproximar do local, perceberam uma movimentação no interior, e a moradora atendeu a equipe e autorizou buscas na casa. Lá dentro, foram encontradas 27 porções de crack que pesaram 5,2 gramas.

A mulher informou aos policiais que os entorpecentes encontrados seriam de seu filho, que já possui várias passagens policiais.

Mesmo assim, foi dada voz de prisão a ela e encaminhada, juntamente com as drogas, para a delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News