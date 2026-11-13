Mãe é presa em Apucarana após espancar filha por causa de salgadinho

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante no início da noite desta terça-feira (12), no distrito de Vila Reis, em Apucarana (PR), acusada de agredir violentamente a própria filha, de 13 anos. O espancamento teria sido motivado pelo fato de a adolescente ter pegado um pacote de salgadinhos na casa da avó sem autorização.

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A Polícia Militar foi acionada pela própria vítima, que conseguiu escapar de casa logo após o fim das agressões e buscou abrigo na residência de uma amiga. Segundo o relato da garota aos policiais, antes de ir para a escola, ela pegou o lanche por estar com vontade de comer. No entanto, se arrependeu e devolveu a embalagem fechada no exato lugar de onde havia tirado.

Apesar da devolução, a atitude gerou uma reação extrema. Ao retornar da aula, a menina foi obrigada pela mãe a entrar em um dos quartos da casa, onde passou a ser agredida imediatamente. A mulher usou um cinto para desferir diversos golpes nos braços e nas pernas da filha, além de dar um tapa no rosto da garota. Durante os ataques, a mãe gritava repetidas vezes que iria matá-la.

Antes de localizar a adolescente, os policiais foram até a casa da família. A mulher admitiu que bateu na filha, alegando que sua intenção era "corrigi-la" pelo suposto furto na casa da avó. Em seguida, as equipes foram até o endereço onde a menina estava escondida e constataram que ela apresentava marcas de vermelhidão e hematomas recentes espalhados pelo corpo e na face.

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Diante das lesões evidentes e do relato da adolescente, a mãe foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, onde responderá por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Um tio da menina acompanhou todo o registro da ocorrência como representante legal da vítima.