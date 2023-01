Mãe e filhos são trancados em banheiro durante assalto em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O criminoso fugiu com uma Fox prata placas GZE6448

Uma mulher e seus dois filhos viveram momentos de pânico em Apucarana, norte do Paraná. A família foi trancada dentro do banheiro da própria residência durante assalto, na tarde desta quinta-feira (26), na Rua Carlópolis, na Vila São Carlos. Um carro, joias e diversos objetos foram roubados.

continua após publicidade .

A vítima disse à Polícia Militar (PM) que estava na casa da vizinha, que ficou aproximadamente 30 minutos no local e quando ela e os filhos retornaram para a residência encontrou um homem, com arma na mão.

Ainda de acordo com a mulher, o ladrão exigiu a chave do carro da família, depois trancou ela e os filhos em um banheiro que fica nos fundos da casa. O criminoso fugiu com uma Fox prata placas GZE6448.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Criminosos furtam pagamento de pensionistas no Paraná

O ladrão também roubou dinheiro, joias, computador e outros objetos. A mulher repassou que após 30 minutos conseguiu sair do banheiro, foi até o bar ao lado da residência e pediu por ajuda.

Buscas foram realizadas, mas até o momento o assaltante não foi encontrado.

Siga o TNOnline no Google News