Mãe e filho são levados ao Providência após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio em uma residência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no início da noite desta quarta-feira (10), por volta das 19 horas, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, norte do Paraná.

continua após publicidade

O caso foi registrado na Rua São Tomás de Aquino. Segundo o Subtenente Camillo, uma mulher, de 46 anos, e o filho dela, de 25, que moram no local, foram levados por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) ao Hospital da Providência.

-LEIA MAIS: Homem que cavava poço é resgatado pelos bombeiros em Faxinal

continua após publicidade

"A moradora da residência passou mal aqui, ficou um pouco nervosa, e está sendo encaminhada ao hospital juntamente com seu filho, que inalou uma quantidade razoável de fumaça", disse o bombeiro.

Ainda conforme o subtenente, o morador da casa realizou o primeiro combate ao fogo com uma mangueira de jardim e os bombeiros terminaram o trabalho. O motivo do começo das chamas é apurado pela corporação.

Siga o TNOnline no Google News