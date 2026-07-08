Mãe e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

Uma mulher de 45 anos e o filho de 8 anos, que estavam em uma motocicleta, ficaram feridos após serem atingidos por uma carreta carregada de combustível na BR-369, nas proximidades do Monumento do Boné, o Bonezão, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (8). Eles foram socorridos por uma equipe da concessionária Motiva e encaminhados ao Hospital da Providência.

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A moto e a carreta, que vinham no sentido Apucarana-Arapongas, se chocaram quando faziam o retorno na BR-369 logo após o Bonezão.

O menino sofreu um ferimento na boca. Não há informações sobre o quadro de saúde da mulher. Os dois, no entanto, estavam conscientes e orientados durante o atendimento. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e orientar os envolvidos.