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BR-369

Mãe e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana

Colisão ocorreu no retorno da BR-369 nas imediações do Bonezão; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.07.2026, 15:36:25 Editado em 08.07.2026, 15:38:50
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Mãe e filho ficam feridos em acidente envolvendo moto e carreta em Apucarana
Autor Ambulância da Motiva atendeu as duas vítimas - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Uma mulher de 45 anos e o filho de 8 anos, que estavam em uma motocicleta, ficaram feridos após serem atingidos por uma carreta carregada de combustível na BR-369, nas proximidades do Monumento do Boné, o Bonezão, em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (8). Eles foram socorridos por uma equipe da concessionária Motiva e encaminhados ao Hospital da Providência.

-LEIA MAIS: Vídeo de pai agredindo filha de 3 anos no meio da rua mobiliza polícia no PR

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A moto e a carreta, que vinham no sentido Apucarana-Arapongas, se chocaram quando faziam o retorno na BR-369 logo após o Bonezão.

O menino sofreu um ferimento na boca. Não há informações sobre o quadro de saúde da mulher. Os dois, no entanto, estavam conscientes e orientados durante o atendimento. O motorista da carreta não sofreu ferimentos.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência e orientar os envolvidos.

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