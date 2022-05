Mãe e filha são vítimas de violência doméstica em Apucarana

Da Redação

A Polícia Militar de (PM) Apucarana foi acionada durante a noite deste sábado, 07, para atender a uma ocorrência de violência doméstica na região do Adriano Correia, em uma propriedade rural.

Segundo o boletim de ocorrências, uma mulher e sua filha de 11 anos, correram para uma plantação próxima da estrada ao lado da Mecol, depois de serem agredidas pelo companheiro dela. A mulher contou ainda que foi ameaçada com uma faca.

A vítima ainda informou à equipe que foi agredida com um soco na boca, que foi pega pelo pescoço e teve o cabelo puxado. O homem ainda agrediu a filha dela, de 11 anos, com dois chutes, segundo o boletim. A mulher contou que só conseguiu fugir, depois de ter apertado as partes íntimas do agressor.

De posse das informações, a equipe foi até a propriedade rural e iniciou as buscas para localizar o homem. A equipe iniciou as buscas em uma plantação, em meio uma mata próxima a uma árvore, onde o agressor foi localizado pelos policiais.