Mãe e filha são vítimas de roubo a mão armada em clínica de Apucarana

Mãe e filha foram vítimas de uma assalto a mão armada dentro de uma clínica odontológica neste sábado (18), na área central de Apucarana, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com a PM, as vítimas, de 30 e 12 anos, relataram que estava aguardando o atendimento na recepção do estabelecimento quando um homem com um moletom preto entrou e questionou se estava ocorrendo atendimento no interior da clínica. A mulher respondeu que não tinha conhecimento.

Após o suspeito deixar o local, ele voltou e repetiu a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Ele saiu novamente da clínica e retornou novamente, dessa vez anunciando um assalto a mão armada. A mãe e a filha repassaram seus telefones celulares e o homem se evadiu do local.

A Polícia Militar foi acionada, mas apenas 50 minutos depois da prática do crime. O homem não foi localizado. Câmeras de segurança serão analisadas e a polícia irá investigar o caso.