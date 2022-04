Da Redação

Mãe e filha são feitas reféns e abandonadas na BR-369

Um jovem, de 18 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (17), em Apucarana, após fazer mãe e filha reféns, roubar o carro das vítimas e fugir sentido Jandaia do Sul. Durante a ação, conforme o boletim da Polícia Militar (PM), o criminoso, natural de Iretama, na região centro-oeste do Paraná, abandonou as duas mulheres na BR-369, nas proximidades do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM).



Após serem resgatadas pela PM, a solicitante informou aos policiais que deixou seu marido na rodoviária de Apucarana e foi até o estacionamento do local pegar seu carro, um VW/Voyage branco. Ao retornar para casa, que fica no Jardim Apucarana, ela e a filha foram abordadas pelo jovem armado com arma de fogo, que fez as vítimas entrarem no veículo novamente.

Durante o trajeto, conforme a mulher, o bandido disse que ia deixar mãe e filha em outro local e levaria o carro para outra cidade. As vítimas foram abandonadas na BR-369, nas proximidades do 10º BPM, e o autor seguiu sentido Jandaia do Sul.

Assim que foram deixadas, a solicitante acionou as equipes policiais e foram orientadas. Outra equipe da PM iniciou as buscas pelo jovem, que foi localizado entre Bom Sucesso e Jandaia do Sul. Segundo os polciais, o carro já estava danificado, devido a um capotamento que ele sofreu durante a fuga. Diante dos fatos, a PM encaminhou o autor e o veículo até a delegacia.