Mãe e filha são feitas reféns durante roubo, no João Paulo I

Duas mulheres viveram horas de terror na noite desta quinta-feira (16), em Apucarana. Elas estavam em casa, no João Paulo I, quando dois homens invadiram a casa, pela janela. Um deles estava armado com uma pistola. O caso aconteceu pouco antes da meia-noite.

Durante o roubo, mãe e filha ficaram trancadas em um dos quartos da casa. Os ladrões pegaram dois aparelhos de TV no interior da casa e, em seguida, se apossaram do carro de uma das vítimas e as obrigaram a ir até uma agência bancária, no centro da cidade, onde determinaram que a vítima fizesse uma transferência para uma conta.

Feita a transferência, os dois homens levaram as mulheres em direção à Vila Regina, próximo do campo do Zé Rico, onde deixaram os aparelhos de TV que haviam roubado. Somente depois disso, os homens abandonaram as duas mulheres, que puderam retornar à casa.

Eles levaram ainda uma certa quantia em dinheiro, que estava com as vítimas e ainda obrigaram as mulheres a fazer duas transferências de dinheiro, via pix.