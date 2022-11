Mãe e filha ficam machucadas após capotamento em Apucarana

Da Redação

Uma mulher, de 36 anos, e a filha, uma menina, de 4 anos, ficaram feridas após uma colisão lateral entre dois carros registrada na manhã deste sábado (5), no cruzamento da Rua Ponta Grossa, com a Rua Euclides da Cunha, nas proximidades do Fórum Eleitoral, de Apucarana. O carro em que mãe e filha estavam, um Citröen Air Cross prata, chegou a capotar depois da batida.

Apesar do susto, conforme informações a equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, mãe e filha sofreram arranhões leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde recebem cuidados médicos. Já o motorista do VW Jetta branco, não ficou ferido após o acidente, mas permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar (PM).

De acordo com informações de testemunhas, o Jetta descia a Rua Ponta Grossa, quando no cruzamento com a Rua Euclides Cunha, a motorista do Air Cross cruzou a preferencial e foi atingida pelo outro veículo na lateral.

