Mãe e filha ficam feridas durante acidente em Apucarana

Da Redação

Mãe e filha ficaram feridas durante uma batida entre dois carros na manhã de domingo (17), na Rua Pedro Xavier, esquina com a Rua Olavo Bilac, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana.

A mulher, de 34 anos, e a menina, de 11 anos, foram atendidas pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhadas para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (Upa)

Acidente na região

Duas pessoas morreram na noite de domingo (17), após colisão frontal entre dois carros na BR-369, em Jandaia do Sul próximo ao Alambique no Distrito de São José.

A batida foi por volta das 21 horas e envolveu um Fox com placas de Cambira e um Vectra com placas de Jandaia do Sul. Os motoristas morreram no local do acidente.