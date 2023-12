Mãe e filha ficam feridas após queda de moto em Apucarana

Uma queda de moto ocorrida na manhã desta segunda-feira (25), deixou manhã e filha feridas em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente foi registrado na BR-369, embaixo do pontilhão, localizado próximo ao monumento do boné, mais conhecido como “bonezão”.

De acordo com informações, a mãe pilotava a moto quando acabou perdendo o controle e caindo na via. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente.

Por conta dos ferimentos que ambas tiveram, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra do Corpo de Bombeiros compareceram no local. As vítimas tiveram ferimentos leves segundo os socorristas.

Ambas foram encaminhadas pelos agentes até o Hospital da Providência para um melhor atendimento médico.

