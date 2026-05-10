Mãe e filha ficam feridas após queda de bicicleta em Apucarana

Uma mulher de 32 anos e a filha dela, de aproximadamente 9 anos, ficaram feridas após uma queda de bicicleta registrada no fim da tarde deste domingo (10), Dia das Mães, em Apucarana.

O acidente aconteceu na Rua São Salvador, na região do Jardim João Goulart, e mobilizou equipes do Siate e do Samu.

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Segundo o soldado Moimas, do Corpo de Bombeiros, a situação mais delicada era a da mãe, encontrada caída no meio da via e bastante agitada. “Chegamos ao local e encontramos uma vítima em decúbito dorsal no meio da pista. Ela estava agitada. Em seguida percebemos que havia uma criança sendo amparada por populares na calçada”, relatou.

De acordo com as informações apuradas no local, mãe e filha estavam na mesma bicicleta quando perderam o controle após uma tentativa de frenagem. A suspeita é de que um chinelo tenha prendido na roda no momento da freada.

A criança sofreu escoriações no rosto e nos membros inferiores, mas estava consciente e orientada.

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Já a mãe apresentava confusão mental, traumatismo cranioencefálico (TCE), além de escoriações e cortes na região do rosto e da testa. Ela recebeu atendimento inicial das equipes do Siate e também precisou de suporte do Samu.

“Ela apresentava um quadro de agitação provavelmente em razão do ferimento na cabeça. O principal trauma foi um corte contuso no crânio”, explicou o bombeiro.

Após os primeiros socorros, mãe e filha foram encaminhadas ao Hospital da Providência para avaliação médica e exames complementares.

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A Guarda Civil Municipal acompanhou a ocorrência no local.

Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline





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