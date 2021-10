Da Redação

Mãe e filha ameaçam colocar fogo na casa da vizinha

Após ser ameaçada pelas vizinhas, uma mulher acionou a Polícia Militar de Apucarana, nesta sexta-feira (1º), no Solo Sagrado. A equipe foi se deslocou até o endereço e conversou com a solicitante que informou que a vizinha e sua filha estavam ameaçando colocar fogo em sua casa.

continua após publicidade .

As autoras ainda falaram à mulher, conforme o boletim, que ela podia chamar os policiais, já que eles não ficariam em frente a residência por 24 horas.

A equipe perguntou à solicitante se ela gostaria de representar contra as mulheres e ela disse que sim. Diante dos fatos, as envolvidas foram conduzidas até o cartório da Polícia Militar para realização do Termo Circunstanciado.