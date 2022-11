Mãe é detida no Marcos Freire, acusada de abandonar os filhos

Da Redação

Imagem Ilustrativa - A mulher foi encaminhada à Polícia Civil, acusada de abandonar os filhos

Uma mulher de 39 anos foi detida e encaminhada para a Polícia Civil de Apucarana no início da madrugada deste domingo (27), acusada de abandono de incapazes. A mulher havia saído de casa à noite, deixando quatro crianças, entre elas um bebê de meses, sem a supervisão de um adulto.

A polícia recebeu informações de vizinhos de que uma mulher, moradora do Núcleo Habitacional Marcos Freire, teria saído de casa e deixado as quatro crianças sozinhas, em casa. No local, a equipe policial foi atendida por uma menina de apenas oito anos, que relatou que estava com mais três irmãos, dois de 10 anos e uma bebê, de 11 meses.

A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar, que enviou uma conselheira plantonista para acompanhar a ocorrência e ficar responsável pelas crianças.

Com a ajuda da menina de oito anos, a Polícia Militar conseguiu o contato da mãe das crianças. Os policiais telefonaram para a mulher chamando-a para ir até a casa. A mãe das crianças chegou quando os PMs já confeccionavam o boletim de ocorrências e, de início, confirmou aos policiais que estava errada pelo que fez. A mulher disse que teria saído de casa por volta de 21 horas, com a ideia de voltar em seguida, mas teria se excedido no horário.

A mulher foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial, para os procedimentos legais e as crianças ficaram sob tutela do Conselho Tutelar.

