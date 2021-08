Da Redação

Mãe é detida após denúncia de maus-tratos contra criança

Uma mulher de 28 anos foi detida pela Polícia Militar (PM) de Apucarana durante a noite deste sábado (14), na Rua Rolivar Bege, Jardim Interlagos.

De acordo com a denúncia, a mulher estaria embriagada com uma criança de colo, e quase derrubou a criança no chão.

A PM abordou a mulher e constatou que ela estava em visível estado de embriaguez, porém a criança já havia sido socorrida, e levada para a casa de uma pessoa que testemunhou toda a situação.

A pessoa que abrigou o bebê informou para a equipe que a criança estava suja, com fome e em péssimas condições.

Diante dos fatos, foi feito contato com o conselho tutelar, que chegou até o local para levar a criança até os avós.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher embriagada foi encaminhada para a 17°SDP por maus-tratos.