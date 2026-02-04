Mãe e bebê são resgatados de helicóptero após parto prematuro em Borrazópolis
Gestante entrou em trabalho de parto com menos de sete meses de gestação e foi transferida para hospital de referência
Um parto considerado extremamente prematuro mobilizou equipes de saúde e de resgate em Borrazópolis (PR) na manhã desta quarta-feira (04). Uma gestante deu entrada em trabalho de parto com menos de sete meses de gestação no Hospital Municipal, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.
Diante da necessidade de cuidados neonatais especializados, a equipe local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e solicitou apoio aeromédico para a transferência urgente da paciente e do recém-nascido. Um helicóptero equipado para atendimento de emergência foi enviado ao município.
A aeronave pousou no Estádio Municipal, de onde realizou a remoção do bebê para um hospital de referência em alta complexidade neonatal. O nome da família não foi divulgado para preservar sua privacidade.
O uso do transporte aéreo teve como objetivo garantir maior agilidade e segurança no deslocamento, essenciais para casos de prematuridade extrema.