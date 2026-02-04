Mãe e bebê são resgatados de helicóptero após parto prematuro em Borrazópolis

Um parto considerado extremamente prematuro mobilizou equipes de saúde e de resgate em Borrazópolis (PR) na manhã desta quarta-feira (04). Uma gestante deu entrada em trabalho de parto com menos de sete meses de gestação no Hospital Municipal, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diante da necessidade de cuidados neonatais especializados, a equipe local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e solicitou apoio aeromédico para a transferência urgente da paciente e do recém-nascido. Um helicóptero equipado para atendimento de emergência foi enviado ao município.

📲 Clique aqui e receba as notícias pelo grupo do TNOnline no WhatsApp



A aeronave pousou no Estádio Municipal, de onde realizou a remoção do bebê para um hospital de referência em alta complexidade neonatal. O nome da família não foi divulgado para preservar sua privacidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O uso do transporte aéreo teve como objetivo garantir maior agilidade e segurança no deslocamento, essenciais para casos de prematuridade extrema.