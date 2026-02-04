Leia a última edição
Mãe e bebê são resgatados de helicóptero após parto prematuro em Borrazópolis

Gestante entrou em trabalho de parto com menos de sete meses de gestação e foi transferida para hospital de referência

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 19:42:09 Editado em 04.02.2026, 19:42:04
Mãe e bebê são resgatados de helicóptero após parto prematuro em Borrazópolis
Autor O nome da família não foi divulgado para preservar sua privacidade - Foto: Reprodução / Blog do Berimbau

Um parto considerado extremamente prematuro mobilizou equipes de saúde e de resgate em Borrazópolis (PR) na manhã desta quarta-feira (04). Uma gestante deu entrada em trabalho de parto com menos de sete meses de gestação no Hospital Municipal, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

Diante da necessidade de cuidados neonatais especializados, a equipe local acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e solicitou apoio aeromédico para a transferência urgente da paciente e do recém-nascido. Um helicóptero equipado para atendimento de emergência foi enviado ao município.

A aeronave pousou no Estádio Municipal, de onde realizou a remoção do bebê para um hospital de referência em alta complexidade neonatal. O nome da família não foi divulgado para preservar sua privacidade.

O uso do transporte aéreo teve como objetivo garantir maior agilidade e segurança no deslocamento, essenciais para casos de prematuridade extrema.

atendimento de emergência Borrazópolis parto prematuro Samu saúde neonatal transporte aeromédico
