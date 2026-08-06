Mãe é agredida por filha e genro durante briga em Apucarana

Uma briga familiar no Jardim América, em Apucarana, terminou com uma mãe supostamente agredida pela própria filha e pelo genro na madrugada desta quinta-feira (6). Uma adolescente que tentou separar a confusão acabou ferida e precisou ser levada ao hospital.

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De acordo com o relato da vítima à polícia, o desentendimento começou com a sua filha mais velha. Durante a discussão, a mulher afirma ter sido atacada por ela e pelo genro. Logo após as agressões, o casal fugiu antes da chegada da viatura. Familiares relataram que eles possam ter ido para a casa de outros parentes, mas o endereço exato não era conhecido.

Apesar das agressões relatadas, a equipe policial não constatou lesões aparentes na mãe. No entanto, uma adolescente, que é sobrinha da vítima, foi encontrada no local com manchas de sangue nas roupas. Ela explicou aos policiais que se machucou ao tentar intervir na briga para separar os familiares, momento em que caiu no chão e bateu a cabeça.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a jovem machucada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A mulher foi orientada pelas autoridades sobre as medidas legais e de proteção cabíveis para o caso, e a ocorrência foi devidamente registrada.