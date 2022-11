Mãe é agredida pelo filho; ele foi preso com drogas e munições

Da Redação

Os policiais realizaram patrulhamento pelas imediações e conseguiram localizar o homem

Uma mulher de 60 anos foi agredida pelo filho, de 33 anos, no começo da noite desta sexta-feira, 11, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada e o homem foi preso. Com ele, a polícia encontrou drogas e munição.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher teria sido vítima de agressão pelo próprio filho, o qual seria usuário de entorpecentes. Ela contou que ele chegou na residência bastante agressivo, lhe agrediu com um apertão no braço direito, causando dores na região do antebraço, e após ligar no 190, o homem fugiu.

Em razão dos fatos, para resguardar a integridade física da vítima, foi realizada uma varredura por todos os cômodos do imóvel, no intuito de localizar o agressor, e ao chegar no quarto dele, foi encontrada em uma bolsa, mais precisamente no interior de um guarda-roupas, 215 gramas de maconha, envolvidos em plástico transparente, divido em 9 porções. E ainda, em cima de uma cômoda, havia uma munição de calibre .45.

Os policiais então, realizaram patrulhamento pelas imediações e conseguiram localizar o homem. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o entorpecente e a munição, para a delegacia de Apucarana.

