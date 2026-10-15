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Mãe de menina encontrada com homem em carro também é presa em Apucarana

Mulher confirmou à PM que havia deixado a filha sob os cuidados do homem de 58 anos; dois celulares foram apreendidos e o Conselho Tutelar foi chamado

Escrito por Da Redação
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Mãe de menina encontrada com homem em carro também é presa em Apucarana
Autor Foto: Colaboração TNOnline

A mãe da menina de 10 anos envolvida em uma ocorrência investigada pela Polícia Civil também foi presa em Apucarana, no norte do Paraná. A nova informação foi divulgada pela Polícia Militar (PM), que confirmou o encaminhamento dos dois adultos à delegacia após a abordagem realizada na noite de quarta-feira (14), no Residencial Sumatra II.

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Conforme a PM, equipes da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), realizavam patrulhamento quando encontraram um carro estacionado em frente a uma residência, em um local com pouca iluminação. Dentro do veículo estavam um homem de 58 anos e a criança.

Durante a abordagem, o homem saiu do carro com as roupas em desordem. Ele disse aos policiais que a mãe havia deixado a menina sob seus cuidados enquanto participava de uma festa e que estava levando a criança de volta para casa.

A equipe fez contato com a mulher, que confirmou ter deixado a filha com o homem. Segundo a PM, outras informações relacionadas à vulnerabilidade e à exposição da criança foram levantadas durante o atendimento.

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O Conselho Tutelar foi acionado e informou aos policiais que já havia registros de denúncias anteriores envolvendo uma possível situação de abuso contra a menina.

Diante das circunstâncias, o homem e a mãe da criança foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana para as providências cabíveis. Dois aparelhos celulares foram apreendidos e entregues à Polícia Civil para auxiliar na investigação.

A menina ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar, responsável pelos encaminhamentos necessários à proteção dela.

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abuso infantil Apucarana conselho tutelar investigação policial polícia civil Vulnerabilidade
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