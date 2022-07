Mãe de Marília Mendonça elogia empresária de Apucarana; Assista

Da Redação

Durante o especial de aniversário de Marília Mendonça, dona Ruth comentou o quanto a empresária Rosimeyre Nogueira, natural de Apucarana, foi importante na carreira da filha. A cantora morreu durante um acidente aéreo em novembro de 2020 e foi homenageada no dia 22 de julho, quando completaria 27 anos.

"Falando do começo de carreira, nos conhecemos em um momento de dificuldade enorme. A Rosi levava a gente pra baixo e pra cima. A Rosi passava lá em casa, pegava a Marília e batalhava para as meninas. Elas cresceram juntas. A Rosi meio que ficou no lugar de mãe da Marília, Maiara e Maraisa", comentou dona Ruth sobre a apucaranense.

O vídeo foi exibido no canal Dona Ruth, no YouTube, e soma mais de 450 mil visualizações até o momento.

Empresária de Apucarana

A apucaranense RosimeyreNogueira é empresária da dupla Maiara & Maraísa. Na estrada com as sertanejas há 11 anos, Rosi, como é conhecida por familiares e amigos, é filha de Aparecida e Lázaro Nogueira, que vivem na Cidade Alta.

A trajetória da empresária começou após fazer amizade com Carlos Roberto Massa, o Ratinho, quando divulgava shows com o irmão dele, o empresário Ney Massa. Neste período, ela ficou próxima de cantores famosos e o círculo de amizade cresceu no meio artístico. A apucaranense conta que o apresentador de TV foi um de seus grandes incentivadores.

Por, Fernanda Neme.

