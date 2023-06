Mãe de Apucarana relata experiência de parto humanizado; leia

A decisão sobre o tipo de parto que uma mãe deseja é uma escolha pessoal e única. Algumas mulheres podem inicialmente optar pela cesárea, mas, ao longo da gestação, descobrem uma nova perspectiva e decidem pelo parto humanizado. Como Soeli Lima, que passou por essa transformação, explorando a incrível experiência do parto humanizado realizado no Hospital da Providência Materno Infantil, em Apucarana.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Motorista pede o controle de veículo e capota no centro de Apucarana

No planejamento do nascimento da pequena Vitória Regina, Soeli tinha decidido pelo procedimento, com a percepção de que poderia ser mais controlado e programado. “Há todo momento pensei em passar por uma cesárea, mas quando entrei em trabalho de parto, a enfermeira obstetra me contou sobre as vantagens do parto humanizado e os benefícios no pós-parto e, após as informações, minha opinião mudou”, afirma Soeli.

continua após publicidade

De acordo com a enfermeira, a mãe Soeli, teve 15 minutos para tomar sua decisão. “Falamos de todas as informações sobre o parto humanizado, suas vantagens para a mãe e o bebê, além do poderoso vínculo que pode ser estabelecido nesse momento especial e a rápida recuperação no pós-parto. Conversei também com o marido e como ele a ajudaria realizando massagens, além dos exercícios para amenizar a dor e banho quente. A paciente também escolheu a posição mais confortável para o momento do parto”, explica Gislaine Cristina de Carvalho, enfermeira obstetra do Hospital da Providência Materno Infantil.

Segurando sua filha nos braços, Soeli reitera a importância dos profissionais de saúde comprometidos com o parto humanizado e relata que esse apoio foi fundamental para sua decisão e a ajudou a superar seus medos iniciais. “Me deram total apoio, apesar das dores das contrações, a equipe, doula e meu marido estavam presentes cuidando e me auxiliando e, hoje estou com a minha pequena Vitória”, comemora a mãe.

Siga o TNOnline no Google News