Mãe de Apucarana cria 'vaquinha' para ajudar filha com doença crônica

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Maria Vitória nasceu com mega cólon congênito

A mãe da apucaranense Maria Vitória, de 6 anos, criou uma 'vaquinha' online para ajudar a pagar tratamentos para a filha, que nasceu com mega cólon congênito, uma doença que dificulta a passagem das fezes pelo intestino grosso.

continua após publicidade .

A autônoma Diene Fernandes, conta que a menina já passou por diversas cirurgias, quando o intestino grosso e parte do intestino delgado foram retirados. "Além da bolsa de ileostomia, ela necessita de anéis de barreira Hollister 8805, Hypafix fita hipoalergênica, compressas Cicatrisan, pomada Tegum e emulsão com óleo de andiroba", explica.

Todo o material, conforme a mãe de Maria Vitória, tem o custo elevado e por isso, a 'vaquinha' no valor de R$ 10 mil foi criada. "Como não posso trabalhar para ficar com ela, estamos nos mantendo apenas com o salário de meu marido, que não tem suprido todas as despesas", ressalta.

continua após publicidade .

Serviço:

Para colaborar com a Vaquinha em prol de Maria Vitória, basta acessar o LINK.

Siga o TNOnline no Google News